Grote belangstelling voor routes alternatieve wandelvierdaagse

DIEREN – Meer dan 200 wandelaars zijn de afgelopen maand mei op pad gegaan met de routes van de alternatieve avondvierdaagse Dieren. Belangstellenden kunnen de hele maand juni nog meedoen.

De Stichting Avondvierdaagse Dieren heeft vier routes uitgezet, die in mei en juni te lopen zijn over verschillende afstanden. De deelnemers zijn volgens de organisatie vol lof over de verrassende paden die ze tegenkomen, regelmatig ook nog niet kennen of weten hoe mooi ze zijn. De deelnemers kunnen kiezen uit de traditionele 5 en 10 km en als extra 7,5 km, 12,5 km en 15 km.

Nier alles verloop vlekkeloos, erkent Theo Hennekes, een van de organisatoren. “Gelukkig maken wandelaars ons attent als er iets niet duidelijk beschreven is of als er toch nog ergens een fout in zit. Dit kan gebeuren als er na het maken van de route en het nalopen daarvan wijzigingen in het bosgebied zijn opgetreden, maar ook wij zijn niet feilloos. Hierbij kun je denken aan het afsluiten van paden of heropenstelling. Sommige wandelaars hebben bijvoorbeeld behoorlijk last gehad van de regen, waardoor bijvoorbeeld de routes door het bosgebied van Spankeren naar Leuvenheim nogal drassig waren. Maar ook overhangende takken op de smalle paden, muggen langs de slootjes en watervalletjes en hoog gras langs de slootkant maakten het wandelen lastig. De route naar het Sprengengebied en bovendeel van de Carolinahoeve vond men schitterend.”

De langste afstanden gaan onder andere naar de ontstaansbronnen van het Sprengengebied, Leuvenheim,, Havikerwaard en Carolinahoeve. De organisatoren zien viel belangstelling voor de tussenafstand van 7,5 km. Zij gaan zich er binnenkort over buigen of dit een optie is om deze bij de gewone avondvierdaagse toe te voegen. Nog de hele maand juni kunnen de routes gelopen worden.Aanmelden kan via via avondvierdaagse.dieren@gmail.com. De wandelaars gaan op pad met een beschreven route en daarnaast een gpx bestand die zijn kunnen inladen in een app of een gps apparaat.

De uit te reiken medailles worden via medewerking van de ondernemers van Snoep & Doe aan het einde van de maand coronaproof uitgereikt. De deelnemers krijgen hiervan via hun opgegeven emailadres bericht van.