Gezellig bezig in Loenens Haak- en Breicafé

LOENEN – Het heeft even geduurd, maar het Haak- en Breicafé in het Ontmoetingscentrun De Bruisbeek in Loenen is weer open. Het bestuur nodigde creatieve vrouwen uit om samen hier weer te gaan handwerken.

Ria Blom, die twee jaar geleden het initiatief nam voor dit café, kon na de gedwongen pauze weer een groep dames welkom heten. De dames uit Loenen en omgeving brachten hun brei- of haakwerkjes mee om hier verder te gaan onder het genot van een kopje koffie en natuurlijk een gezellig praatje. Dat het soms wel moeilijk is om precies het patroon te volgen, ontdekte ook een van de dames die een leuk kleedje aan het haken was. Door het gezellige gepraat had zij niet goed opgelet en zat er een storende fout in. Dan maar weer uithalen en opnieuw beginnen. Zij vertelde dat zij het weer prettig vindt om op de vrijdagmiddag hier samen te zijn. “Je bent weer gezellig bij elkaar en maakt ook nog wat. Bovendien leer je van elkaar. Kun je er niet uitkomen dan geeft Ria de juiste aanwijzingen.”

Het Haak- en Breicafé is om de twee weken in de grote zaal van De Bruisbeek. De deelname is gratis. De eerstvolgende bijeenkomst is op 25 juni om 14.00 uur. Opgeven is niet nodig. Iedereen is welkom. Graag wel zelf brei- en haakpennen meenemen.

Foto: Martien Kobussen