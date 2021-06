Geslaagde VoetGolf middag bij vv Loenermark

LOENEN – In het kader van Nationale Voetbaldag werd het het sportcomplex van vv Loenermark zaterdag 12 juni voor een dag omgetoverd tot een 12-holes voetgolfbaan. De activiteit werd georganiseerd voor leden en niet-leden van 5 tot en met 15 jaar en voor mensen met een beperking uit Loenen en omgeving. Ruim 50 enthousiaste voetgolfers waren van de partij.

In groepjes gingen zij langs de holes, die met zo min mogelijk zetten moesten worden bereikt. De voetgolfers moesten bijvoorbeeld door een opblaasbare band schieten, die aan de goal hing, tussen de bomen door de bal in een hole krijgen, de bal van een pion afschieten en via een schans de bal in de kunstmest-strooibak zien te krijgen. De voetgolfers hebben de holes met vooral veel plezier, doorzettingsvermogen en soms een beetje frustratie goed doorstaan. Na afloop werden ze getrakteerd op een lekker broodje knakworst en wat drinken. Ter afsluiting kreeg iedereen een mooi Loenermark vaantje mee, ter herinnering aan de leuke voetgolfmiddag.

Foto: Han Uenk