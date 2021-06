Geslaagde NIO-Netwerk wandeling

RHEDEN – Hoe word je weer blij van je vrijwilligerswerk en wat heb je ervoor nodig? Dat was de vraag die centraal stond in de netwerkwandeling, die het Netwerk Informele Ondersteuning (NIO) donderdag 10 juni verzorgde.

Ruim 25 enthousiaste vrijwilligers hadden zich aangemeld om mee te lopen en te praten over dit onderwerp. Ook wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden gaf met haar deelname waardering van de gemeente voor het NIO aan. De mooie wandeling door het dorp Rheden had twee aandachtspunten: de buurttuin aan de Zwarteweg en de onlangs geopende pumptrackbaan nabij de kanovijver. De bijeenkomst werd afgesloten met een korte nabespreking op het terras van Ons Huis, waarna hier nog even kon worden nagepraat.

Als ondersteuning om het verenigingsleven weer op gang te krijgen na deze moeilijke coronaperiode komt er na de zomer maandelijks een NIO Café, in ieder geval tot eind dit jaar. Het NIO Café is elke eerste donderdag van de maand bij Ons Huis. De eerste bijeenkomst is op donderdag 2 september en is bedoeld voor iedereen die vrijwilligerswerk doet.

Tel. 06-36324778

netwerknio@gmail.com