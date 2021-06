Geslaagde kick-off Mini Bal Dagen sc Klarenbeek

KLARENBEEK – Zaterdag 12 juni was de geslaagde kick-off van de reeks Mini Bal Dagen die de afdeling handbal van sc Klarenbeek organiseert. De kinderen deden een uur lang allerlei leuke oefeningen en waren hier heel enthousiast over.

De Mini Bal Dagen zijn voor alle kinderen tussen de 4 en 9 jaar die op een leuke manier, vrijblijvend en kosteloos kennis willen maken met de handbalsport. Er staan nog vier Mini Bal Dagen op de agenda op 26 juni, 10 juli, 28 augustus en 4 september, van 9.00 tot 10.00 uur op sportpark de Pauw in klarenbeek. Aanmelden kan via jeugdhandbal@scklarenbeek.nl.