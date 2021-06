Gemeente Rheden werkt aan klimaatbestendig bos

VELP/ROZENDAAL – Na de zomer wordt begonnen met werkzaamheden in de bossen ten noorden van Velp en Rozendaal om het bos klimaatbestendiger te maken. De gemeente Rheden doet dit samen met FSC Nederland, Unie van Bosgroepen en VolkerWessels. Het gaat om het bosgebied ten zuidwesten van heidegebied het Rozendaalse veld.

De afgelopen jaren hebben de bossen in Nederland te lijden gehad onder toenemende droogte, bijkomende (insecten)plagen en stikstofneerslag. Om de bossen vitaler te maken en voor te bereiden op klimaatverandering, zijn revitaliserende en klimaatadaptieve maatregelen nodig.

In september 2019 is VolkerWessels een samenwerking aangegaan met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen om een drietal FSC-gecertificeerde bossen in Nederland klimaatbestendig te maken. Er worden maatregelen genomen voor bos- en bodemherstel en het vergroten van de biodiversiteit en CO2-opslag. Landgoed Het Meuleman in Overijssel was het eerste bos waar de maatregelen voltooid zijn. De werkzaamheden in de bossen van de gemeente Rheden starten na de zomer.

“De laatste jaren hebben verzuring en klimaatverandering een grote impact op de natuur. De veranderingen gaan zo snel dat verschillende soorten fauna en flora verdwijnen. De biodiversiteit staat onder druk. Daarom werken wij van harte mee aan deze zogenoemde revitalisering. Dit sluit mooi aan op ons beleid om onze bossen toekomstbestendiger en veerkrachtiger te maken”, aldus Marc Budel, wethouder Natuur en landschap van de gemeente Rheden.

Bij de entree van de revitaliseringslocatie komt een klimaatbord met uitleg over de maatregelen. Daarnaast zal er ook een route komen in het bos: op verschillende locaties komen kleine bordjes te staan met QR-codes, zodat wandelaars ter plekke meer kunnen lezen over de genomen maatregelen.