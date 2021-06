Gemeente Rheden rekent op extra geld van het Rijk

DE STEEG – De gemeente Rheden verwacht in 2021 nog 800.000 euro tekort te komen. Dit is een 2,4 miljoen euro minder dan in de begroting werd beoogd. Het college van B&W verwacht echter door extra middelen van het Rijk het jaar toch met een positief saldo te kunnen afsluiten. Dit alles blijkt uit de zomerrapportage 2021 waarover de gemeenteraad van Rheden op 29 juni vergadert.

De meevaller komt voornamelijk voort uit extra middelen die het Rijk aan gemeenten zal verstrekken voor uitvoering van de jeugdzorg. Op dit moment is nog onduidelijk hoeveel extra geld het Rijk exact ter beschikking zal stellen. De gemeente verwacht dat het extra geld voldoende zal zijn om het tekort over 2021 op te kunnen vangen. Dit is de reden dat de gemeente nu nog geen aanvullende maatregelen gaat nemen.

“Als gemeente krijgen we steeds meer taken overgedragen van het Rijk, zoals de Jeugdzorg en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De financiële bijdragen die wij daarvoor van het Rijk krijgen zijn onvoldoende, waardoor de tekorten oplopen. Alle gemeenten in Nederland hebben te maken met dit probleem. Deze week heeft het Rijk besloten om voor de komende jaren extra geld beschikbaar te stellen. Hoeveel dat is, weet ik nog niet, maar ik verwacht dat dit snel duidelijk wordt”, aldus Wethouder Dorus Klomberg.