Gele brem weer in volle glorie

LOENEN – De brem heeft de laatste jaren ernstig te lijden gehad van de droogte. De prachtige gele struiken waren dan ook maar weinig te zien. Omdat dit voorjaar er wel veel regen is gekomen heeft de brem daar ook van kunnen profiteren. Evenals de bosbessen floreert de brem dit voorjaar ook weer. Op een heideveld nabij het landgoed Groenouwe aan het eind van de Imbosweg in Loenen bloeien nu prachtige gele struiken. Het is een lust voor het oog.

Wie een tochtje maakt door de bossen valt het meteen op dat de bosbessen, die een paar jaar ernstig te lijden hebben gehad van de ernstige droogte, weer volop zijn terug gekomen. Onder de (veelal) dennenbomen is een weelde aan fris groene struikjes te zien die wellicht over enkele weken weer de heerlijke blauwe bessen geven.

Foto: Martien Kobussen