REGIO – Uniek Sporten regio Arnhem organiseert in samenwerking met Start2Create de online sessie ‘Gehandicaptensport opstarten na corona – middels creatief denken’. Deelnemers ontdekken in twee online sessies kansen om sporters met een beperking te binden aan hun club. Ze leren door creatief te denken anders met andere ogen te kijken naar de beleving, ontvangst, het werven en behouden van sporters met speciale behoeften.

De sessies zijn op maandag 5 juli en maandag 12 juli, van 19.30 tot 21.30. Hierbij wordt er voorrang gegeven aan sportaanbieders afkomstig uit de regio Arnhem (onder andere de gemeenten Doesburg, Rheden en Rozendaal). Aanmelden kan via j.harteman@unieksporten.nl, eventueel kan hier ook vast een vraagstuk naartoe worden gestuurd waar de deelnemer tegenaanloopt. Deelname is gratis.

www.unieksporten.nl