Geen Veluwse Avondmarkt

BEEKBERGEN – Ook in 2021 worden er geen Veluwse Avondmarkten in Beekbergen gehouden. Ondanks aangekondigde versoepelingen voor de zomer ziet het bestuur de organisatie niet zitten. “De Veluwse Avondmarkt heeft een open karakter en trekt jaarlijks veel publiek. Verder gelden voorlopig nog steeds de anderhalvemetermaatregel en een maximum aantal bezoekers per vierkante meter. Dit bij elkaar is in het centrum van Beekbergen niet te handhaven. Wij vinden het verschrikkelijk jammer om dit besluit te hebben moeten nemen”, laat het bestuur weten.