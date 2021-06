Geen coffeeshop in Doesburg

DOESBURG – Legaal een jointje kopen in Doesburg, het zal in de nabije toekomst niet kunnen. Om een coffeeshop te kunnen openen moet er eerst een nieuw gedoogbeleid worden opgesteld, maar daar heeft de gemeente geen tijd en geld voor.

Het onderwerp kwam donderdag 17 juni aan bod in de commissievergadering, het werd op verzoek van de SP-fractie op de agenda gezet. Het initiatief van een ondernemer die een coffeeshop wilde openen is, op grond van de APV, afgewezen en de SP vroeg zich af hoe het nou eigenlijk zit met de regels rondom legale verkoop van softdrugs in de gemeente Doesburg.

Burgemeester Loes van der Meijs gaf een kort en helder antwoord: “Het is in Nederland niet toegestaan softdrugs te verkopen, tenzij er een lokaal gedoogbeleid is. Voor het opstellen van dat beleid is veel onderzoek nodig, bijvoorbeeld op het gebied van behoefte, locatie, veiligheid. Daar heeft de gemeente Doesburg op dit moment geen geld en tijd voor.”

Een aantal van de raadsfracties stond aan het begin van de vergadering niet per definitie afkeurend tegenover het initiatief en had graag aan de ondernemer in kwestie vragen gesteld over de plannen. Deze was niet aanwezig en na de uitleg van de burgemeester lijkt het onderwerp voor de komende tijd in ieder geval van tafel.