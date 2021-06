Gazelle wil e-bike in Google Maps

DIEREN – Gazelle heeft een open brief gestuurd aan Google. Hierin vraagt de Dierense fietsenfabriek het mediabedrijf om de e-bike op te nemen in de routeplanner op Google Maps.

Volgens Gazelle is de elektrische fiets zo’n beetje de ‘heilige koe’ van deze tijd. Steeds meer forenzen, senioren, scholieren, zondagochtendfietsers kiezen voor de fiets, wat goed is voor volksgezondheid en milieu. Deze winst zou nog groter kunnen zijn als ze in Google Maps zouden kunnen zien hoe snel zij op hun plaats van bestemming zijn als ze de e-bike pakken.

Google Maps rekent nu een gemiddelde fietssnelheid van 16 kilometer per uur als iemand een route plant voor de fiets. Met een e-bike gaan mensen sneller en zijn zij dus ook sneller op de plaats van bestemming. Met een speedbike, die tot 45 kilometer per uur kan, is dat verschil nog groter. “Het verschil tussen blijven wonen in de stad of toch verhuizen naar een groene omgeving erbuiten. Het verschil tussen dagelijkse lichaamsbeweging of een zittend bestaan”, aldus Gazelle.

In afwachting van actie van Google heeft Gazelle zelf, in samenwerking met Dept, alvast een routeplanner gelanceerd waarmee mensen hun reistijd met de e-bike kunnen berekenen. Dit hulpmiddel is online te gebruiken via www.gazelle.nl/maps.