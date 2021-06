Gasthuiskerk Doesburg gaat deze zomer langer door

DOESBURG – Na een lange periode van sluiting en geannuleerde voorstellingen heeft Gasthuiskerk Doesburg besloten het culturele seizoen te verlengen. Dat betekent dat er dit jaar tot in juli voorstellingen te zien zijn.

Tot eind juli zijn er nog muziekcafés met de band Ruych en The Same. Er komen zes klassieke pianoconcerten van aanstormende Europese talenten in het Studentenmuziekfestival. Loulou Rhemrev is op veler verzoek terug met haar voorstelling Hallo Bandoeng!

Op 3 juli staat het muzikale comedy-duo Maartje en Kine (foto) op de Doesburgse planken en het duo Tangarine, dat bekend werd in De Wereld Draait Door, is op 9 juli te gast.

Ook een deel van het najaarsprogramma is al bekend en staat op de website. Hierzijn ook kaarten te reserveren.

Foto: Anne van Zantwijk

gasthuiskerkdoesburg.nl