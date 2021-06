Foto’s van Velp gezocht voor kleurplaten

VELP – Angélique Krijnen is op zoek naar leuke verhalen en foto’s van Velp. Ze maakt kleurplaten voor de deelnemers van Ons Raadhuis, die de deelnemers thuis kunnen inkleuren. De verbindende factor is een link met Velp. Zo heeft ze al kleurplaten gemaakt met daarop het het beeldje Moedige mensen tijdens de oorlog in Velp, de Lennepsmolen, kruidenierswinkel Wijlhuizen en zwembad Beekhuizen.

Nu is Angélique op zoek naar andere onderwerpen, verhalen en foto’s om een kleurplaat van te maken. Zo wil ze graag een tekening maken van de oude kapsalon op het hoekje van de Emmastraat en de Zuider Parallelweg in de jaren 60 en 70. Ook kent ze een verhaal over een aapje dat in Velp in de etalage zat, waar ze graag meer over wil weten. Maar Angélique zoekt ook nog andere leuke verhalen en foto’s die ze kan gebruiken. Ze zoekt daarin variatie in onderwerp en tijdsperiode, hoewel ze als botanisch tekenaar alle kleurplaten voorziet van een decor van bloemen.

Iedereen die ideeën, verhalen en beeldmateriaal heeft, kan dit e-mailen naar info@angeliquekrijnen.nl.