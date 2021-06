Forse uitbreiding voor kringloop De Waterlelie

LOENEN – Op 4 januari 2017 kon Gabriëlle Berger haar droom waarmaken door een kringloopwinkel in Loenen te openen. Onder de naam De Waterlelie opende Berger een winkel met zo’n 200 vierkante meter oppervlak. De aanvoer en verkoop nam zo’n grote vlucht dat zij telkens moest uitbreiden. Onlangs kwam er weer een flinke oppervlakte bij. Nu kunnen de bezoekers snuffelen tussen de rekken en hoekjes in een ruimte van ruim 800 vierkante meter.

De Kringloop is gevestigd in de voormalige kassen van bloemisterij Blom aan het Hameinde. Hoewel dit geen ideale omgeving is, omdat het in het zomer erg warm kan worden en in de winter extra koud, heeft Berger hier helemaal haar draai gevonden. Zij werkte aanvankelijk in de horeca, maar vond dat niet prettig meer. Zij wilde graag, mede door haar geloof, wat meer voor de medemens doen. Zij kende het reilen en zeilen van een kringloop. Berger: “Hier kon ik starten. Meteen ging het prima. Deze kringloop is niet alleen bedoeld voor de verkoop van tweedehands artikelen, maar ook een plaats waar mensen een praatje kunnen maken onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers erbij. Onze kringloop wil bijdragen aan maatschappelijke bewustwording en wil door hergebruik van producten haar steentje bijdragen aan mensen in ontwikkelingslanden.”

Gabriëlle vervolgt: “Met deze kringloop kunnen we mensen helpen aan voordelige spullen en steun ik tevens ADRA, waarvoor duurzaamheid ook een belangrijke uitgangspunt is. Daarnaast vind ik het leuk om in contact te komen met mensen. Ik had nooit gedacht dat we nu al vier keer zo groot zijn geworden in een paar jaar.”

Elk kwartaal steunt De Waterlelie een ander project. ADRA biedt hulp op het gebied van onderwijs, voedselzekerheid, gezondheidszorg en economische ontwikkeling. Het huidige project is een drinkwatervoorziening op de Filipijnen.

De gedwongen sluiting door de coronamaatregelen heeft volgens Berger ook nog wel een gunstig effect gehad: “We krijgen dagelijks veel spullen binnen en die moet allemaal gesorteerd worden. Daarna geprijsd en een leuk plekje gegeven in de winkel. We hadden een flinke achterstand, maar door de gedwongen sluiting hadden we de mogelijkheid om veel spullen uit te zoeken. Door de laatste uitbreiding naar 800 vierkante meter konden we nu ook mooi de ingebrachte meubels en serviezen uitstallen. Bezoekers vinden het erg mooi. We krijgen leuke reacties.”

Spullen die niet verkocht worden, gaan niet weg maar naar de organisaties als Derdehands in Apeldoorn. Kinderkleding gaat bijvoorbeeld naar Roemenië. Door de uitbreiding en de grote aanvoer is Gabriëlle dringend op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen. Berger: “Iedereen is welkom. Ook mensen met een beperking kunnen ons helpen. We bekijken wat men het liefste doet. Sommigen werken graag met muziek, anderen sorteren graag boeken, zoeken kleding uit of huishoudelijk spul. We kunnen altijd wel wat vinden. Men kan zelf ook bepalen hoeveel men hier wil werken. Wel minimaal twee uur. Vele handen maken licht werk. Samen kunnen we zo een leuk bedrag verdienen voor ADRA.”

Wie mee wil helpen, kan bellen naar Gabriëlle Berger 06-83912863 of mailen naar kringloop.dewaterlelie@gmail.com. Of gewoon even langskomen tijdens de openingsdagen van zondag tot en met donderdag.

Foto:Martien Kobussen

Foto: Gabriëlle Berger rangschikt de binnengebrachte spullen in Kringloop de Waterlelie in Loenen