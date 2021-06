Foi,foi : Prèke Derk

Ik vind ut mooi at d’r lèzers bint die mien een verhaaltjen stuurt. Schrief maar gewoon in ut Hollands en ik maak d’r in ut plat un leuk stukje van. Dit keer van Hans. Mo’j is heuren… In un darp in disse streek wonen joaren elejen drie breurs. Drie biezundere keerls. Ze hadden namen als Jan, Frits en Derk. Maar ze kregen un bienaam. Zo deden ze dat vrogger omdat de mensen vaak dezelfde naam kregen van olders en grootolders. De breurs kregen ok un bienaam. Jan was Stap Netjes en en Frits Steile Wand en Derk was Prèke Derk. Stap Netjes had altied de gewoonte met mooie gepoetste schoenen uut te goan. Ze glommen zo mooi da’j ut hoar konden kammen a’j naar de schoenen keken. Steile Wand viel op umdat hee niet rechtop of veuroaver liep maar un bitjen achteroaver. Meestal loop mensen rechtop, maar hee oaverdreef doar met de neuze umhoge te goan. Ut leek wel un bitjen verwaand. Maar dat was hee niet.

Prèke Derk was un gezellige keerl die geregeld un proatjen maken bie de buren die un boerderie hadden. Dat vonden ze arg mooi, want dan heuren ze nog weer is wat nieuwtjes uut ut darp. Wie d’r dood was egoan, wie ut huus had verkocht en wie d’r ruzie hadden. Eerst koffie drinken en dan later nog un borreltje d’r achteran. In die tied was d’r weinig keuze: jonge jenever, ouwe kloare of cognac. Bier wörden in die tied hoast niet edronken. Wel noa afloop van ut binnenhalen van ut heui in de zommer.

Ut was altied arg gezellig als Prèke Derk un oavondje op visite kwam. Meestal tussen half acht en acht uur kwam hee en tegen half elf stond hee op en ging zien jas halen. De boer en boerin keken dan al op de klok, want ut was zo weer de volgende margen en van korte nachten doar hielen ze niet zo van. De wekker liep um vijf uur al weer af.

Helaas ut ging anders dit keer. Prèke Derk liep noa ut halen van zien jas noar de buutendeure van de keuken, want die oavond zaten ze met zien allen um de toafel in de keuken te proaten. Bie de buutendeur ging ut gesprek nog effen varder. Noa un paar borrels was d’r steeds meer te vertellen en dat kon deze man arg goed. Verduld ut worden elf uur en half twaalf. De boer en boerin maar op de klokke kieken maar Prèke Derk hield maar niet op. Elke keer schoat um wat te binnen wat hee toch effen an de buren mos vertellen. Hee dacht dat ze dat wel graag wollen weten. Pas tegen twaalf uur, hee had onderhand zo’n anderhalf uur bie de buutendeur stoan te lollen, ging hee vot. Hee wensen de buren un goeie nacht, pakken zien fietse, zette de dynamo op de band, en doar ging hee hen op huus an,

Heel rap maken de boer en boerin dat zee in berre kwamen. Verduld ze hadden noe nog maar un paar uur veurdat de wekker ging um vijf uur. De man had zie bienaam recht aan edoan. Wat kon Derk hevig proaten. Ze heb ut d’r later nog vake oaver ehad.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Echte vrienden ziet oe piene deur oe glimach hen