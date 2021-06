Foi, Foi: Planten te koop

A’j zo op de fietse rondriejt, dan ku’j nog wel is borden zien stoan met ut opschrift: Te koop. A’j buuten woont och dan he’j nog wel is wat oaver en a’j ut dan nog veur un leuk priesien kwiet kunt, ja dan is dan mooi mee enommen. Soms heb ze tuinplanten te koop. Vieultjes in ut veurjoar en tegen de zomer bördjes met parkplanten. Sommigen bint zo slim um extra wat gruunteplanten te zeeien: boerenkool, andievie, rooie en witte kool (kabbes veur de zoerkool). Ze kunt doar mooi een paar cent extra mee verdienen.

Die bördjes, doar geet ut umme. Sommigen kunt d’r wat van maken. Soms ok met humor. Soms is de Nederlandse taal wat moeilijk. Un lange of un korte ei/ij is wat ingewikkeld. Dat ku’j oaveral zien woar wat eschreven steed. Vake bint d’r mensen die ut nog mooier weet te maken. Ie snap niet hoe creatief sommigen bint. Vake is ut heel simpel, maar toch knap evonden.

Toen ik laats un bördjen ‘Perkplanten te koop’ argens in de tuin zag stoan, schoat mien wat in gedachen wat ik heb ezeen. Argens buuten un darp stond un paar wèken un bördje met un bitjen biezunder opschrift. D’r stond ‘Moesplanten te koop’. De mensen die uut disse streek komp, weet dat de luu ‘moes’ zek tegen boerenkool. Ze proat ok oaver moes èten inplaats van boerenkool. Trouwens ik verbaze mien d’r oaver hoeveul luu die van buutenaf hier komp te wonen, import nuump ze die wel, ok dit stuksien lèès. Ze nemp de moeite um ut te lèzen en te begriepen. “Als ik ut hardop lees begrijp ik het beter”, zei un aardige vrouw. Dat is ok zo. Ut dialect wördt meestal eschreven zoals a’j ut zek. Meer un fonetische taal.Sommige schrievers goat zelfs zo varre dat ze van computer, kompjoeter maak. Doar bin ik gien veurstander van. Weinig mensen begriep dan nog wat d’r steet. Woorden die bekend bint en woar gien dialectwoord veur is, loat ik gewoon zoals wiele dat kent. Niet moeilijk doen.

Ik bin wat af edwaald want ik hadde ut oaver de planten te koop. Argens buuten ut darp had iemand zelf un bördjen emaak en doar op eschreven ‘Moesplanten te koop’. Hee verkoch ze goed. Ut liep af en an met keerls die ze wollen kopen.

Un paar dagen e;ejen zei iemand tegen mien: “Noe mo’j toch is goan kieken wat ze d’r van emaak heb op de bördjen. Prachtig evonden.” Ze maken mien knap nieuwsgierig. Ik vroege: ‘Wat steet d’r dan op?” “Dat mo’j zelf maar is goan kieken”, wörden mien ezeg. Natuurlijk mos ik ut weten. De volgende dag he’k de fietse epak en daor hen erejen.

En wat zag ik doar? Veur de woorden Moesplanten te koop hadden ze Appel eschreven zodat d’r stond: ‘Appelmoesplanten te koop’. Ut stond arg komisch. Hoe komp ze d’r op. Dat ku’j niet doen a’j d’r boerenkoolplanten neer zet.

De man is de appelmoesplanten snel kwiet ewörden. Zo zie’j maar weer, de humor lig op stroate..

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Oe wiesheid is niet voldoende as ut eigenwiesheid wördt