Film over nieuwe inrichting Lampenbroek

KLARENBEEK – Natuurgebied Lampenbroek, gelegen net onder Klarenbeek, wordt anders ingericht. Om belangstellenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, is een informatieve film gemaakt.

Waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten zijn, in opdracht van de provincie Gelderland, bezig met de herinrichting van het gebied. Het veranderende klimaat, agrarisch gebruik en natuur zijn de pijlers onder de nieuwe inrichting. De laatste jaren werkten de initiatiefnemers samen met een klankbordgroep de plannen uit tot een schetsontwerp. Een informatieve film toont de stand van zaken en het verdere proces. De film is te zien op www.vallei-veluwe.nl/lampenbroek, waar ook meer informatie te vinden is over het project.

Belanghebbenden kunnen het schetsontwerp inzien en tot begin augustus verbeteringen of suggesties aanbrengen. Het is mogelijk een persoonlijk gesprek te plannen om het schetsontwerp beter uitgelegd te krijgen kan ook.

Als het schetsontwerp klaar is, naar verwachting eind dit jaar, gaat het over in een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp wordt ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen op het ontwerp een zienswijze indienen. Als alles volgens plan verloopt, zal het definitief ontwerp midden volgend jaar zijn afgerond en eind 2022 ter inzage liggen.

Wanneer precies gestart wordt met de werkzaamheden is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de voortgang in de procedures voor het bestemmingsplan, vergunningen en ontheffing. Het Waterschap rekent nu op begin 2023.

Lampenbroek ligt op de overgang van de Veluwe naar het IJsseldal, ten zuiden van het dorp Klarenbeek. Het natuurgebied ligt in een omvangrijke laagte waar (de aftakkingen van) de Verloren Beek en de Loenense Beek samenstromen tot de Voorsterbeek en waar schoon bronwater, ofwel kwelwater, afkomstig van de Veluwe, aan de oppervlakte komt. Dit natuurgebied maakt deel uit van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en is grotendeels in bezit van Natuurmonumenten en provincie Gelderland.