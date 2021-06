Fikse brand in woning Velp

VELP – In een woning aan de Graaf Ottostraat in Velp heeft in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 juni een flinke brand gewoed. Rond 2.30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. De brandweer kwam met meerdere blusvoertuigen ter plaatse. Een bewoner wist de woning te verlaten via een bovenraam. Hij kon vervolgens op de veranda komen, waar hij door de brandweer met een ladder af is gehaald. Vervolgens is hij gecontroleerd door het ambulancepersoneel vanwege rookinhalatie. Het is onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De woning is voorlopig onbewoonbaar geraakt. De nachtelijke brand trok aardig wat bekijks uit de buurt.

Foto: Roland Heitink