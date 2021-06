Fietser gewond bij aanrijding in Eerbeek

EERBEEK – Op de Bachstraat in Eerbeek is zaterdagmiddag 5 juni een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde even na 16.10 uur. De fietser kwam vanaf de parallelweg en wilde de Bachstraat op fietsen. Hierbij zag de jongen op de fiets de auto vermoedelijk over het hoofd, met een botsing tot gevolg. De fietser klapte tegen de grond en raakte gewond aan zijn arm. Er werd een ambulance opgeroepen. Ter plaatse is de jongen behandeld door de ambulancemedewerkers en meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

Foto: Dennis van Bemmel/ Persbureau Heitink