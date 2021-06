Fietsen Alle Jaren op televisie

GEM. RHEDEN – Het nieuwe initiatief Fietsen Alle Jaren in de regio Arnhem – Rheden is donderdag 24 juni bij RTV Arnhem te zien op televisie. Fietsen Alle Jaren is een initiatief waarbij met elektrische fietsriksja’s ritjes kunnen worden gemaakt met mensen die het zelf niet (meer) kunnen.

Jaap Huurman nam het initiatief om een werkgroep op te zetten voor de regio Arnhem-Rheden en zoekt hulp. Er zijn mensen nodig die de riksja willen besturen en mensen die een stichting FAJ Arnhem-Rheden willen helpen opzetten. Daarnaast zoekt Huurman steun van seniorenorganisaties.

In het item van RTV Arnhem, dat donderdagavond 24 juni vanaf 18.00 uur elk uur wordt herhaald, vertelt Huurman over zijn plannen. Wie nu al meer informatie zoekt, kan contact opnemen via jaaphuurman@hotmail.com.

Foto: Van Raam – Richard Arnoldus

www.fietsenallejaren.nl

www.rtvarnhem.nl

Foto: Bestuurder Jaap Huurman neemt een passagier, een bewoner van Nieuw Schoonoord, mee voor een ritje over de Posbank