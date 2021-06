Extra kaarten beschikbaar voor Robin Borneman

DOESBURG – Er zijn extra kaarten beschikbaar gekomen voor de twee concerten die Robin Borneman op zaterdag 16 oktober in de Gasthuiskerk in Doesburg geeft. Beide optredens van de singer-songwriter waren al enige tijd uitverkocht, maar door de versoepeling van de coronamaatregelen heeft de Gasthuiskerk het maximale bezoekersaantal per concert kunnen uitbreiden. Tickets zijn alleen verkrijgbaar via de website. De optreden beginnen om 20.00 en om 22.00 uur.

Foto: Zwaardvis Music

www.gasthuiskerkdoesburg.nl