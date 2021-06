DOESBURG – In de ambachtelijke papiermakerij aan de Ooipoortstraat 21 in Doesburg is van 5 tot en met 26 juni de expositie Weg van Papier te zien. Yvonne Huiskamp, Anne-Marie Idema en Ewald Weijers zijn helemaal weg van papier en dat laten ze zien met hun (papier)kunstwerken. Daarnaast vertellen ze ook over de weg van papier, van 105 na Christus in China tot 2020 in Doesburg. In de ruimte aansluitend aan de expositieruimte is van donderdag tot en met zaterdag de ambachtelijke Papiermakerij Doesburg geopend, waar bezoekers de specialisten aan het werk kunnen zien.

www.papiermakerij-doesburg.nl/expositie-weg-van-papier