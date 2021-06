Expositie ‘Kom je spelen?’ geopend in Doesburg

DOESBURG – Zaterdag 19 juni werd de expositie ‘Kom je spelen ?’ geopend in het Openbaar vervoer en speelgoedmuseum in Doesburg. De expositie komt voort uit een project van Lang Leve de Kunst en Noaberschap. Het afgelopen jaar interviewden vrijwilligers tal van inwoners van Doesburg over het speelgoed uit hun jeugd. Leerlingen van basischool de Horizon in Doesburg maakte aan de hand van deze verhalen vervolgens weer nieuw speelgoed. Tijdens de opening van de expositie presenteerden de kinderen hun creaties en werden de speelgoedherinneringen van Doesburgse ouderen via een dia-presentatie gedeeld.

Foto: Han Uenk