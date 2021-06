Expositie in Kunstlab

DOESBURG – Van 26 mei tot en met 30 juni is er weer een expositie te zien in het Kunstlab in Doesburg. De expositie Pittoresk Doesburg is tijdens de openingstijden van de winkel te bezoeken. In de maanden juli en augustus is, in het kader van de IJsselbiënnale, de expositie Tij, Tijd, Tijdelijkheid te bezichtigen.

Kunstlab Doesburg is gevestigd aan de Ooipoortstraat 21. De winkel en expositie zijn open op dinsdag tot en met zaterdag en op de Culturele Zondag, iedere eerste zondag van de maand, van 12.00 tot 17.00 uur.