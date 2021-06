Expositie in kapel Bronkhorst

BRONKHORST – Marga Zweers uit Doesburg exposeert van zaterdag 12 tot en met vrijdag 18 juni in de kapel van Bronkhorst. Dit doet zij samen met Truus Hiddink, Ina Bijvank en Corrie Dinnissen. De expositie is dagelijks te bezichtigen.

Ina Bijvank haalt haar inspiratie uit de natuur en de uiterwaarden van de IJssel, waar ze haar jeugd heeft doorgebracht en nog steeds woont. Marga Zweers, schildert wat haar inspireert en wat ze leuk vindt en gebruikt daarbij kleuren die haar aanspreken. Truus Hiddink maakt met glasverf verrassende sieraden, waar zelfs as of haren in verwerkt kunnen worden. Corrie Dinnissen maakt sculpturen van keramiek, met grillige punten, luciferachtige uitsteeksels en draaiingen.