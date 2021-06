Expositie ‘Iedereen anders’ in Nieuwe Ruimte

VELP – In de Nieuwe Ruimte in Velp is de komende maanden de expositie ‘Iedereen anders’ te zien. Hierin staat het werk van Maurice Tgr Kummer centraal. Zijn werk wordt aangevuld met stukken van Karin Witteveen en Wim Kranendonk. De Nieuwe Ruimte is te vinden aan een nieuwe locatie aan de Oranjestraat 36a in Velp.

Maurice Tgr Kummer (foto) maakt kleurrijke portretten van vrouwelijke modellen die grafisch aandoen. Hij besloot het verhaal te vertellen dat alle vrouwen delen: onzekerheid over hun lichaam door de druk om aan een ideaalbeeld te willen voldoen. Met het project ‘Iedereen anders’ laat hij zien dat iedereen er mag zijn zoals zij is. En ook dat het naakte lichaam bestaansrecht heeft buiten een erotische context.

Bij Karin Witteveen gaat het werk over uiterlijk vertoon. Ze buigt zich over de discussie van het wel of niet dragen van een bh. Als mannen hun borsten open een bloot mogen laten zien, waarom moet een vrouw met kleine borsten een bh dragen om te zorgen dat haar tepels niet zichtbaar zijn?

Wim Kranendonk laat in dit kader een serie intieme tekeningen zien. Sommige bestaan uit slechts enkele lijnen. Ze verbeelden menselijke figuren of delen ervan, in combinatie met losse woorden, tekstfragmenten, kleine symbolen of geometrische tekens. Alles draait daarbij om het raadselachtige gegeven dat niets in het leven zo eigen en tegelijk zo vreemd is als het naakte lichaam.