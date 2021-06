Escape room in de Galluskerk

ANGERLO – Vanaf vrijdag 11 juni is er een een online escape room spelen, die zich afspeelt in de Galluskerk van Angerlo. In dit spel voor het hele gezin moeten deelnemers raadsels oplossen met als doel om binnen een uur te ontsnappen. Spelen kan vanaf 10 jaar, maar er is genoeg uitdaging voor doorgewinterde escape room-spelers.

Het idee is ontstaan uit een samenwerking tussen Stichting Behoud Galluskerk Angerlo, Komdersuut en Puzzle Mysteries. “Een escape room in één van de oudste kerken van Nederland is iets heel bijzonders” aldus Jeroen Dokter van Puzzle Mysteries. “Een gebouw dat al meer dan duizend jaar bestaat heeft iets magisch. De escape room verhaalt over één van de vele interessante periodes die de kerk heeft meegemaakt. Welke periode dat is? Daar kun je zelf achter komen door het te spelen.”

De kosten zijn 10 euro per team. Deelnemers ondersteunen hiermee ook het behoud van de Galluskerk.

www.puzzlemysteries.com