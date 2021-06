Enthousiast drietal gaat voor meer kunst en cultuur in Eerbeek

EERBEEK – Ineke van Elk, Geke Luca en Henk Steinvoort hebben de handen ineen geslagen. Ze hebben grootste plannen om meer kunst naar Eerbeek te brengen. Met een expositie in Huis ter Eerbeek, een Montmartremarkt en een kerstmarkt hopen zij Huis te Eerbeek weer een nieuwe impuls te geven en Eerbeek nog meer op de culturele kaart te zetten.

Ineke van Elk was de aanjager van het plan. Ze woont sinds een jaar in Eerbeek en het viel haar op dat er op het gebied van kunst niet veel georganiseerd wordt. Ineke studeert cultuurwetenschappen en is betrokken geweest bij verschillende musea. ”Met mijn hond loop ik regelmatig langs Huis te Eerbeek en het viel me op dat er zo weinig met het prachtige gebouw gebeurde.” Ineke trok de stoute schoenen aan en vroeg of zij het een jaar mocht gebruiken voor het organiseren van culturele activiteiten. De reactie was positief en het plannen maken kon beginnen.

Geke Luca, de buurvrouw van Ineke die een achtergrond heeft als binnenhuisarchitect, was net zo enthousiast en besloot samen met Ineke het avontuur aan te gaan. Haar handen begonnen te jeuken bij het zien van de inrichting van het prestigieuze huis. Met beschikbaar gestelde bloemen en spullen gaat zij Huis te Eerbeek in stijl inrichten.

Toevalligerwijs kwam Ineke Henk Steinvoort tegen, die zij van vroeger kende. Met zijn achtergrond als antiquair en organisator van vele goedbezochte markten in de wijde omgeving, bleek hij een perfecte match voor de twee dames.

Het drietal ging snel aan de slag met alle plannen, zodat zij in juli al de eerste stap activiteit kunnen houden in Huis te Eerbeek. “Juist nu, na corona willen we de mensen blij maken en laten genieten van al het moois dat soms ook heel dichtbij kan zijn”, vertelt Ineke.

In juli is de eerste expositie te zien in Huis te Eerbeek. Nono Hoekstra, Wim Kreuter en Dolf Dijkstra tonen dan hun werk in een mooie expositie met als thema Landschappen en Bastions, die tot en met 25 juli te bezoeken is van 11.00 tot 17.00 uur.

Op zaterdag 19 september wil het drietal het landgoed omdopen in Franse stijl voor een echte Montmartremarkt op het Landgoed. Met kramen vol brocante, kunst, curiosa en boeken en onder begeleiding van Franse chansons wordt Eerbeek in Franse sferen gebracht. Ook voor de kerstdagen hebben de initiatiefnemers al volop plannen. “Hier komt de kerstboom, de oprijlaan wordt verlicht met allemaal lampjes en natuurlijk is er kerstmuziek.” Ook al is het nu een warme zomerdag in juni, bij de gedachten aan de kerstmarkt dromen zij al even helemaal weg in winterse sferen. Op zaterdag 11 en zondag 12 december staat de sfeervolle kerstmarkt gepland op het landgoed.

Maar de dromen en plannen voor Huis ter Eerbeek en heel Eerbeek reiken nog veel verder. “Misschien gaan we lezingen houden, maar het zou helemaal geweldig zijn als we een klein museum in Eerbeek kunnen starten, wensen genoeg”, aldus Ineke. “We hebben ideeën genoeg, maar beginnen voorzichtig”, omschrijft Geke de situatie. Maar eerst gaan de drie aan de slag met de huidige plannen. “Eind van het jaar gaan we evalueren en kijken we hoe we verder gaan”, aldus Henk.