Enquête over verkeersveiligheid Beinum

DOESBURG – De wijkraad Beinum in Doesburg wil graag weten hoe de inwoners denken over de verkeersveiligheid van hun wijk. Wat vinden zij van de veiligheid in hun eigen straat en wat zijn de meest onveilige verkeerslocaties in de wijk? Om hierachter te komen, houdt de wijkraad een enquête. Inwoners worden gevraagd deze in te vullen. Van alle antwoorden wordt een verslag gemaakt dat onder andere naar de gemeente wordt gestuurd. “Het verslag kan als basis dienen de wijk (nog) veiliger te maken voor u, uw kinderen en uw bezoekers”, aldus de wijkraad. De enquête is te vinden via een link op www.wijkraadbeinum.nl.