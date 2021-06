Ellecommer brengt dichtbundel uit

ELLECOM – De van origine West-Zeeuws-Vlaamse dichter Gaël van Heijst (1990) woont krap negen maanden in Ellecom. Toch zijn de plaats en omgeving al vaak het decor voor zijn poëzie (én fotografie) in zijn debuutbundel ‘Twijfelweefsel’, die hij recent publiceerde. Eerder vond zijn werk een weg naar verschillende online publicaties.

In zijn debuut neemt Van Heijst de lezer in ruim 40 gedichten mee op reis. De thematiek wisselt, maar één ding staat vast: de karakters zijn in gesprek. Met een ander of zichzelf. De gedichten zijn persoonlijk en bevatten vaak een komische ondertoon. Zo is er voor ieder wat wils.

In december 2020 won de dichter de Schrijverspodiumprijs en daarmee een publicatie via uitgever Kirjaboek. Ter gelegenheid van zijn debuut licht Gaël elke dag een week lang een gedicht uit. Deze zijn te lezen én beluisteren op zijn Instagram pagina: www.instagram.com/gaelvanheijst. De bundel is te bestellen via www.kirjaboek.nl/twijfelweefsel.