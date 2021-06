EHBO Doesburg opgericht

DOESBURG – Op vrijdag 8 juni is bij notariskantoor Te Lindert in Doesburg de EHBO Vereniging Doesburg e.o. opgericht. De leden van EHBO Doesburg e.o. zijn voormalige evenementenhulpverleners van het Rode Kruis Doesburg e.o. Zij hebben zich in de ledenvergadering van april unaniem uitgesproken om te stoppen als hulpverleners bij het Rode Kruis. Verschil van inzicht in het nieuwe beleid van het Rode Kruis heeft hen hier toe doen besluiten.

De gediplomeerde hulpverleners van EHBO Doesburg e.o. blijven zich inzetten bij de evenementen in en rond Doesburg en hopen dat er binnenkort weer evenementen mogen worden georganiseerd. Mevr. Gaspersz blijft het aanspreekpunt voor de te organiseren evenementen, waarbij hulpverlening vereist en gewenst is. Contact opnemen kan via tel. 0313-474546 of an.gerard@hetnet.nl. Verder blijft EHBO Doesburg de EHBO-lessen verzorgen.

Foto: M. Lindner