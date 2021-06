Eerste Doesburgse Duurzame Dagen in Kindervreugd

DOESBURG – Zaterdag 4 en zondag 5 september van 11.00 tot 18.00 uur vinden de De Doesburgse Duurzame Dagen plaats bij speeltuin Kindervreugd in Doesburg. Er zijn presentaties, demonstraties, ruilbeurzen en modeshows allen met het thema Duurzaamheid. Daarnaast is er een sfeervolle markt met standhouders en hun duurzame producten. Er zijn kramen binnen de thema’s kleding & textiel, voeding en leefstijl. Het thema duurzaamheid komt in alle onderdelen van dit evenement heel duidelijk terug.

De productie van kleding en textiel is één van de grootste vervuilers van de aarde. Door hergebruik van nog goede materialen kan dit opnieuw duurzaam worden ingezet. Denk hierbij aan kraamhouders die van oude jeans creatieve tassen, kussens of zelfs een bijzondere hocker maken. Kleding kan gerestyled worden en zelfs handdoeken en oude lakens krijgen een tweede leven. Er zullen naaiateliers aanwezig zijn om kleding of textiel te herstellen of te restylen.

Ook op het gebied van voeding valt veel op duurzaamheid te winnen. Door te kopen bij lokale streekproducenten bijvoorbeeld. Er zullen diverse producenten aanwezig zijn met een groot scala aan streekproducten.

Het onderdeel Leefstijl kent ook veel duurzame facetten. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van huizen en het hergebruiken van meubels en woonaccessoires.

Van ‘afvalproducten’ als sloophout of afgekeurde pallets kunnen heel creatieve meubels worden gemaakt zoals tafels, tuinbanken, bloembakken en zelfs bedden. Maar ook door hergebruik van meubels en woonaccessoires door ze te restylen of een verfje te geven zien ze er weer totaal anders uit. Ook hier zullen diverse ondernemers en particulieren aanwezig zijn die hun creatieve producten en diensten aanbieden.

Bij deze drie belangrijke thema’s wil de organisatie ook bijzondere workshops, presentaties en demonstraties realiseren. In het gebouw van Kindervreugd, de speeltuin aan de Marijkelaan, is daar ruimte voor. Ideeën of suggesties kunnen gemaild worden naar info@mooiduurzaamdoesburg.nl. Ook kraamhouders die graag willen deelnemen kunnen zich aanmelden via de website www.mooiduurzaamdoesburg.nl.