Een Stief Kwartiertje: Gezonde leefstijl

Gezondheid wordt over het algemeen gezien als de belangrijkste factor voor een goed en gelukkig leven. Daar valt natuurlijk veel aan af te dingen, want het kan van mens tot mens verschillen wat precies onder goed en geluk wordt verstaan. Velen willen ook graag het begrip financieel voor gezondheid zetten, al dan niet tussen haakjes en met het oog op de huidige campagnes voor gezonde voeding en leefstijl zit er wel wat in, want gezond eten is weliswaar duurder, maar voor een gezonde leefstijl is geld echter niet strikt noodzakelijk, maar het is wel prettig om een paar centen bij de hand te hebben. Wanneer we over onze leefstijl nadenken dan is dat een goed begin van gezondheid. Dat doet men nu in Doesburg en zelfs op ruime schaal.

Alle bovenstaande gedachten hebben de afgelopen weken door de hoofden van de Doesburgers gespeeld, veronderstel ik, zeker bij die van de raadsleden. Doesburg wil op alle fronten gezond worden, niet alleen de gemeentekas, maar vooral haar inwoners. Het bruist momenteel van het gezonde initiatieven. Zo werken buurtbewoners aan de IJsselkade samen om hun binnentuinen van water te voorzien, zodat het een lust voor het oog is en u kent de invloed daarvan. De saamhorigheid in de buurt neemt daarmee toe en dat werkt positief uit op geest en lichaam.

De uitbreiding van de industrie aan de Fraterwaard gaat niet door en daardoor wordt er extra natuur gerealiseerd en dat werkt helend voor mens, plant en dier. Alsof het niet op kan worden ook de vijvers in de wijk Beinum schoongemaakt, zodat het mogelijk wordt dat het leven er terugkeert en de Doesburgers er weer kunnen zwemmen, vooralsnog alleen in gezond water, vanwege de hoge kosten niet in het geld. En de markten komen terug, zij het aarzelend en allemaal onder voorbehoud en als de markten er eenmaal weer zijn dan zijn de feesten er ook. Dat levert dan weer de broodnodige pecunia op. Geld speelt onmiskenbaar altijd weer een rol bij het streven naar gezondheid.

Het meest opvallende aan de gezondheidstoer van het Hanzestadje is het feit dat er geen coffeeshop komt. De burgemeester heeft gezegd dat er geen capaciteit en geld is voor een onderzoek naar de veiligheid, want er moet van alles onderzocht worden wil men tot een gedoogbeleid komen en dat moet voor het verlenen van een vergunning. Een coffeeshop levert natuurlijk wel wat op, maar ook gezondheidsrisico’s en dus heeft de politiek het geldgebrek dankbaar aanvaard als reden om niet te hoeven gedogen. Soms kan gebrek aan geld ook gezond zijn.

Over de gezondheidsrisico’s van softdrugsbeleid wordt al gediscussieerd sinds de komst ervan. Er zullen zeker veel Doesburgers zijn die vinden dat stadsfeesten waarbij de bierkraan permanent stroomt, slechter voor de gezondheid is dan het roken van een joint en dat wordt door de wetenschap niet onderuit gehaald, al weet iedereen dat het gebruik van alcohol en softdrugs niet goed is voor de gezondheid, maar bij matig gebruik wel positieve effecten heeft.

Zo zijn we weer terug bij een goed en gelukkig leven. Gezondheid is weliswaar niet te koop, maar wel permanent in de aanbieding. Doesburgers zijn koopjesjagers, al eeuwenlang, het zijn Hanzestedelingen, handelaren dus, nu ook in gezondheid.

Eerdaags gaat de samenleving weer open, ook Doesburg en het verlangen daarnaar is groot, maar als de toeristenstroom op een sprinkhanenplaag gaat lijken wordt het volgende virus binnengehaald. Hoe dan ook, een gezonde leefstijl heeft altijd een prijs.

Desiderius Antidotum