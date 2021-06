Een Stief Kwartiertje: De letterzetter

De Veluwezoom moet gered worden. Als we het aantal bedreigingen van de laatste tijd zien en de reddingsplannen die verleden week over ons neerdaalden, dan geeft dat de ernst van de situatie weer. Zo moeten onze bossen snel klimaatbestendig gemaakt worden; zo moet de heide op de Posbank niet overlopen en overreden worden door massa’s heideliefhebbers en zo moeten de naaldbomen binnen afzienbare tijd grotendeels gekapt worden want ze drinken de Veluwe leeg. En al deze bedreigde gebieden moeten gered worden door de mens, die ze ook in die bedreigde situatie heeft gebracht; kortom, de agressor moet ook de verpleger zijn. De mens moet de leefbaarheid van zijn soortgenoten, de omwonenden, waarborgen en tegelijkertijd de natuurbeleving van de bezoekers schadevrij bevorderen en.. niet in de laatste plaats.. de natuur zichzelf laten zijn. De gemeenten Rheden en Rozendaal hebben het voortouw genomen en gaan ideeën verzamelen om gezamenlijk de bestendigheid van de bossen te verbeteren en te waarborgen. Het is nogal wat.

Het moet een inhaalslag worden, waarbij de mens een verbond dient te sluiten met de natuur, een verbond dat de mens al decennia geleden eigenhandig verbroken heeft. Excuses zouden op zijn plaats zijn, maar we weten inmiddels dat we daar niet zo goed in zijn. Aan de natuur zal het niet liggen, die heeft zich altijd solidair verklaard met het leven en zal dat blijven doen, ook tegen de verdrukking in. Ze heeft in haar lange bestaan diverse crisissen meegemaakt en daarin veel verloren, maar is altijd weer opgestaan om met de overlevenden een nieuwe weg en een nieuw evenwicht te vinden. De mens kan er een voorbeeld aan nemen en dat zou dan ook het uitgangspunt moeten zijn van de gemeentelijke plannen. Ook in de huidige crisis denkt de natuur mee met de mens.

Zo heeft de natuur nog maar kortgeleden de letterzetter ingebracht om de naaldbomen van de Veluwe, maar zeker in de buurt van Rozendaal, op een zodanig aantal terug te brengen dat er weer ruimte ontstaat voor loofbomen, die op hun beurt het water van de Veluwe beter kunnen vasthouden. De letterzetter is een hongerig snuitkevertje dat bij grote droogte naaldbomen, vooral sparren, nagenoeg even snel kan vellen als de mens met de kettingzaag. In Rheden en Rozendaal trekken bosarbeiders nu samen op met de letterzetter door fanatiek bomen te kappen en de vrijgekomen grond te beplanten met boomsoorten die beter tegen de klimaatverandering kunnen. Daarmee zijn de gemeenten zelf ook letterzetters geworden – in feite waren ze dat al vanwege de vele nota’s die ze produceren – maar hopelijk is het nu echt tot hen doorgedrongen dat ze niet alleen letters moeten zetten, maar ook en vooral concrete stappen. Daartoe roepen ze alle inwoners op met plannen te komen wat moet leiden tot een stappenplan. Nu zien we door de verkeerde bomen het bos niet meer en op de Posbank door al die mensen geen heide. Dat moeten we omkeren.

Het gaat echter niet alleen om onze bossen klimaatbestendig te maken; we moeten eerst zelf klimaatbestendig worden door duurzaamheid te bevorderen en beseffen dat we onderdeel zijn van de natuur in plaats van ons verheven te voelen. Wanneer we onze huidige manier van leven voortzetten en onderwijl proberen onze omgeving klimaatbestendig te maken door die omgeving aan onze leefwijze aan te passen, dan worden we onze eigen letterzetter. U weet, een letterzetter is ook een veelvraat en dus schadelijk en daarin wordt die zelfs door de mens overtroffen.

Desiderius Antidotum