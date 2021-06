Een Stief kwartiertje: Communicatie is handel

Taal is ons belangrijkste communicatiemiddel. We spreken, we schrijven en we maken gebaren, allemaal manieren om de ander duidelijk te maken wat we bedoelen. Maar met hetzelfde gemak waarmee we met woorden aan de ander onze bedoelingen duidelijk kunnen maken, zo kunnen we ook met woorden manipuleren of iets vriendelijker gezegd, onze werkelijke bedoelingen verbloemen door de boodschap in hoffelijke en maatschappelijk goed te verteren bewoordingen over te brengen. We maken er allemaal op onze tijd gebruik van, maar de overheid is er een meester in.

Zo meldt de burgemeester van Brummen al tijden dat de gemeente een robuuste samenwerking met de provincie heeft om de financiële problemen het hoofd te bieden, hetgeen niets anders betekent dan dat de gemeente onder curatele staat. En zo melden nagenoeg alle gemeenten dat er draagvlak is voor de energietransitie, omdat we iets moeten doen aan de klimaatverandering en daarmee aan onze energievoorziening. De gemeente Rheden lanceerde ook de stelling dat niet alleen de mens, maar ook de natuur onder de klimaatverandering lijdt. De boodschap daarachter is dat u de vijand van de natuur en uw medemens bent als u niet meewerkt aan de energietransitie.

De overheid wordt vaak vermaand om de taal van Jip en Janneke te gebruiken, maar veelal hebben ze hun Jippen en Jannekes vooral toegepaste taalkunde laten studeren, waardoor ze de vermeende werkelijkheid kunnen verwoorden in prachtige volzinnen, die de meeste mensen wel verstaan, maar niet begrijpen. Uiteraard moeten kwesties met juridische bestanddelen zorgvuldig geformuleerd zijn vanwege mogelijke consequenties, maar het meeste ambtelijke taalgebruik wordt toch gezien als een vermoede poging de goede intenties van de overheid publiekelijk verteerbaar te maken.

Onze samenleving ziet zich gesteld voor grote vraagstukken. De afgelopen week is de Pfas-discussie weer opgelaaid en daarmee het stikstofprobleem met alle gevolgen voor de zo broodnodige woningbouw. Onderwijl moet de landbouw- en de veeteeltsector inkrimpen ten behoeve van de stikstofreductie en de natuur, maar het heeft geen zin als de zware industrie als grote vervuiler niet meedoet. Het meest actueel is, zoals vermeld, de energietransitie. Overal in den lande is men druk met de concepten van de RESsen. De opzet is dat het geheel de geur van de democratische heilstaat uitstraalt, want iedereen mag overal over meepraten en zelfs meeprofiteren. Het meepraten is op voorhand echter sterk ingekaderd door de overheid die alleen over windmolens en zonneweiden wil praten en dat bepaalt het proces of zoals een Rhedenaar treffend heeft verwoord in een landelijke krant: je mag alleen maar aangeven of je de windmolens in je voor- of achtertuin wilt.

Communicatie is nagenoeg nooit waardenvrij, zeker die van de overheid niet, want die lakt wel eens wat zinnen zwart of verwijdert verondersteld ongemak op voorhand van de website. Communicatie is handel, een spel van loven en bieden, met nogal eens goocheltrucs, waarbij de witte duif uit de hoge hoed in werkelijkheid even later toch een dooie mus blijkt te zijn. Zo staat nergens beschreven welke afspraken de overheid zelf al heeft gemaakt met belanghebbenden bij het productieproces van de zonneparken en windmolens. Als er heel veel geld te verdelen is er altijd wel een Sywert van Lienden te bespeuren. En de RESsen hebben de opdracht de energietransitie koste wat het kost te verkopen. Dus alertheid is altijd geboden, want goed lezen betekent de communicatie achter de communicatie ontdekken oftewel …als u leest let dan vooral op wat er niet staat.

Desiderius Antidotum