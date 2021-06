Echtpaar Slotboom 60 jaar getrouwd

DOESBURG – Bloemen voor meneer en mevrouw Slotboom-Roodakker uit Doesburg, die op woensdag 9 juni 60 jaar getrouwd waren. Burgemeester Loes van der Meijs kwam het echtpaar een dagje later feliciteren namens de gemeente Doesburg.

Bernard Slotboom is geboren op 3 juli 1940 in Doetinchem, zijn vrouw Annemieke Slotboom-Roodakker op 6 juni 1944 in Doesburg. Op 9 juni 1961 zijn zij getrouwd in Doesburg en hier ook gaan wonen. Ze woonden lange tijd aan de Emmastraat, tot hier de huizen werden afgebroken. Nu wonen ze met veel plezier in de bloemenbuurt van de stad.

Bernard Slotboom werkte 49 jaar in de bouw, waarvan 40 jaar bij Reinbouw in Dieren. Zijn grootste hobby was het om KNVB-scheidsrechter te zijn. Dit heeft hij 40 jaar gedaan. Hij floot de voetbalwedstrijden door heel Nederland en heeft hiervoor een gouden speld ontvangen van de KNVB.

Annemieke Slotboom-Roodakker is 23 jaar werkzaam geweest bij schipperskinderen. Vanaf 1980 werkte zij op een internaat in de linnenkamer. Toen dat in 1989 werd gesloten, ging zij werken als gastvrouw in een groep met 16 schipperskinderen in Velp. Vroeger wandelde mevrouw Slotboom veel. Tegenwoordig maakt zij graag ansichtkaarten.

Foto: Theo Jansen