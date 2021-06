Echtpaar Alberts uit Doesburg ontvangt onderscheiding na het redden van baby

DOESBURG – Jos Alberts en Henrietta Alberts-Geerling uit Doesburg ontvingen op donderdag 3 juni een bronzen medaille en een getuigschrift van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen omdat zij begin dit jaar een baby uit het water redden. Deze werd aan hen uitgereikt door burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar op het stadhuis in Doesburg.

Op 20 februari 2021 raakte een kinderwagen met baby te water in de vijver aan de Beumerskamp in Doesburg. Henrietta en Jos Alberts waren aan het wandelen en hoorden iemand in paniek om hulp roepen. Henrietta ging direct te water en bevrijdde samen met haar man de baby uit de kinderwagen. Jos Alberts verleende ter plekke eerste hulp. Na een nacht ter observatie in het ziekenhuis kon de baby gelukkig weer naar huis.

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen bestaat sinds 1767 en heeft tot doel om zoveel mogelijk verdrinkingen in Nederland voorkomen. Dit doet zij door de redders te eren voor hun dappere optreden en door voorlichting te geven over redden en reanimeren. Sinds de oprichting van de Maatschappij zijn er ruim 7.500 medailles uitgereikt.