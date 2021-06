DuMo-coach helpt bij het verduurzamen van monumenten

VELP – Op maandag 31 mei hebben woningeigenaren Lieke van Bladel en Marijn van Wingerden uit Velp het eerste gesprek gevoerd met een gespecialiseerde gemeentelijke Duurzame Monumenten (DuMo)-coach, Martijn Andela. Ook wethouder erfgoed, Marc Budel was tijdens dit gesprek aanwezig om te horen welke vragen, ambities en mogelijke oplossingen er zijn bij het verduurzamen van monumenten. Deze gesprekken vormen een onderdeel van het driejarige project Maatwerk voor Monumenten in de gemeente Rheden en is een onderdeel van de Rhedense Klimaataanpak.

Het verduurzamen van een monument vraagt om specialistische kennis. Naast de kennis over energiebesparing moet er ook kennis zijn van de monumentale waarden. De gemeentelijke DuMo-coach is het eerste aanspreekpunt voor duurzaamheid in monumenten en kan laagdrempelig en kosteloos helpen met veel voorkomende vragen en oplossingen.

Tijdens het gesprek wordt gebruik gemaakt van een monsterkoffer. In deze koffer zitten allemaal ‘monsters’ om de eigenaren goed en op maat te kunnen adviseren over verduurzaming van hun monument. Met dit project wil de gemeente bijdragen aan de verduurzaming van monumenten waarbij tegelijkertijd de historische waarden in stand wordt gehouden

In sommige gevallen is het nodig een plan te maken voor verduurzaming. Bijvoorbeeld bij een combinatie van ingrepen, of als er sprake is van een complexe situatie. Bij woonhuismonumenten kan de DuMo-coach eigenaren tegen gereduceerd tarief een maatwerkadvies aanbieden. In totaal zijn 80 maatwerkadviezen voor woonhuismonumenten beschikbaar. De kennis die wordt opgedaan binnen het project, wordt gedeeld met eigenaren van andere historische panden.

Voor de uitvoering van een maatwerkadvies stelt de gemeente subsidie beschikbaar. Dat geldt ook voor de plaatsing van door de DuMo-coach geadviseerd dun isolatieglas, dat speciaal ontwikkeld is voor plaatsing in monumentale ramen.

Bij het verduurzamen van niet-woonhuismonumenten, zoals bijvoorbeeld kerken of scholen, wordt per geval gekeken waar de behoefte ligt, maar ook dan is ondersteuning vanuit de gemeente mogelijk. Ook hierbij kan de DuMo-choach helpen.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de gemeentelijke DuMo-coach via dumo@rheden.nl.

Foto: DuMo-coach Martijn Andela en wethouder erfgoed Marc Budel van de gemeente Rheden in gesprek met bewoners van een woonhuismonument over de mogelijkheden om hun huis te verduurzamen