DE STEEG – Deze week start K3 Delta, in samenwerking met landgoed Middachten, met de aanleg van een drijvend zonnepark in de Havikerwaard. Het bedrijf PerPetum gaat het zonnepark aanleggen en installeert in totaal 5300 zonnepanelen. Deze worden gemonteerd op drijvers, gekoppeld en verankerd aan de bodem. Het park wordt zo’n 1,7 hectare groot.

Deze week starten de werkzaamheden, eerst worden de ankers op de bodem van de plas bevestigd. Een maand later worden de eerste zonnepanelen geplaatst. Als het goed is is het park half september klaar en kan het in oktober in gebruik worden genomen.

De energie die het park opwekt, wordt in eerste instantie ingezet voor de zandwinning in het gebied door het bedrijf K3 Delta. Met de realisatie van dit zonnepark is deze zandwinning grotendeels CO2-neutraal. De stroom die niet wordt gebruikt (’s avonds en in het weekend bijvoorbeeld), wordt teruggeleverd aan het net.

Bij het ontwerp voor het zonnepark is goed gekeken naar de ecologie. De impact is naar verwachting minimaal, onder andere omdat er ruimte wordt gelaten tussen de verschillende drijvers en omdat gebruik wordt gemaakt van panelen die extra lichtdoorlatend zijn. Het zonnepark bedekt maar een klein deel van de totale oppervlakte aan water.

Nu de bouw van start gaat, wordt ook gestart met de ecologische monitoring van het park. Dit betekent dat er nog dit jaar een nulmeting plaatsvindt, waarbij de huidige ecologische kwaliteit van het water in kaart wordt gebracht. Daarbij worden onder andere de temperatuur, de lichtinval en het zuurstofgehalte gemeten. Deze meting wordt elk jaar opnieuw gedaan, in samenwerking met Rijkswaterstaat, de beheerder van de waterkwaliteit op deze locatie. De monitoring wordt gedaan door onderzoeksinstituut Deltares.

Foto: Een impressie van het drijvend zonnepark in de Havikerwaard