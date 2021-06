DoesburgVertelt zoekt spullen van Ubbink

DOESBURG – Op de plek waar nu Gieterij Doesburg ligt startte Barend Ubbink in 1896 zijn gieterij. Uit dat bedrijf kwam later Ubbink BV voort. Komende maand starten de festiviteiten rond het 125-jarig bestaan. DoesburgVertelt is bezig met onderzoek naar en productie van verhalen en filmdocumenten over die periode. Daarbij raakte het team onder de indruk van de enorme verscheidenheid aan producten die in al die jaren onder de naam Ubbink zijn gemaakt.

Ongetwijfeld zijn er in veel Doesburgse huizen nog producten of afbeeldingen van die ‘Ubbink producten’ te vinden. Daarom wil Doesburg Vertelt proberen die als verzameling bij elkaar te brengen in zoiets als een virtueel museum. “Heeft u nog iets van Ubbink in huis (fysiek of op foto), maak dan een foto of stuur die naar info@hethuisdoesburg.nl”, roept DoesburgVertelt op. “Liefst met een korte toelichting of het verhaal dat erbij hoort. Wie weet kunnen we er samen een mooie virtuele tentoonstelling van maken!”

Een greep uit de productie van de afgelopen 125 jaar: glas- en dakramen, dakgoten, kachelroosters, remblokken voor de NS en Staatsmijnen, rijstpannen, deurgrendels, keilbouten, rioolputten, grafkruizen, vloerroosters, hekpalen, verkeersborden, kachels, koffiemolens, haarden, strijkijzers, machines voor de confectie-industrie, gordijnrails, kamerplinten, rolhorren, rolgordijnen, de 4 jaargetijden tuinstoel, vacuumgevormde tuinvijvers, kweekbakken, zandbakken, vogeldrinkbakken, kunststof daken voor schuur,carport of garage, kruiwagens, dakdoorvoeren en zelfs granaten: