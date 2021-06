Doesburg herdenkt 70 jaar Molukkers in Nederland

DOESBURG – Zeventig jaar geleden kwam de eerste groep Molukse KNIL-militairen naar Nederland. De meesten kwamen per boot aan in Rotterdam, anderen ook in Amsterdam. Op 21 juni in 1951 arriveerde het laatste schip, de Kota Inten. Doesburg staat 70 jaar later stil bij de aankomst van de gezinnen uit het Nederlands-Indië.

Op maandag 21 juni is er om 19:00 uur een plechtigheid bij het Moluks Monument aan de IJsselkade. Er is een programma samengesteld door de gemeente en de projectgroep 60 jaar Molukkers in Doesburg, dat bestaat uit kransleggingen, speeches en een muzikale omlijsting. In verband met de coronamaatregelen kan er geen publiek bij deze herdenking zijn, maar iedereen kan de de plechtigheid live volgen via DoesburgTV.

Het plan was 70 jaar geleden dat de Molukkers zo’n zes maanden in Nederland zouden blijven. Maar de maanden werden jaren en geleidelijk drong het besef door dat er nooit meer sprake zou zijn van terugkeer. Op dit moment woont er in Doesburg een hechte Molukse gemeenschap van zo’n 150 huishoudens. . Veel kinderen en kleinkinderen van de eerste generatie Molukkers zijn in Doesburg blijven wonen.

