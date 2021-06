Doek valt voor Thomassen Mannenkoor

RHEDEN – Het was een moeilijk besluit, maar het Thomassen Mannenkoor heeft de knoop door moeten hakken en is ermee gestopt. Acties om nieuwe leden te werven zetten helaas geen zoden aan de dijk en er waren te weinig zangers om het koor voort te zetten.

Het is simpel. Als er geen jongere zangers bijkomen en de ouderen vallen door diverse oorzaken weg, wordt de vereniging kleiner. Het Thomassen Mannenkoor verloor de laatste vijf jaar 40 procent van haar leden. En dit niet verdeeld over de vier zangstemmen, zodat de koorbalans, waar het Thomassen Mannenkoor zo bekend om stond, verloren ging. Zangers doorschuiven naar een andere zangstem heeft dit niet op kunnen lossen.

Het bestuur en de leden betreuren de stap om het koor te ontbinden, maar zagen geen andere mogelijkheid meer. “We hebben de laatste jaren gehoopt op een wonder. Een Rhedens wonder. Maar helaas …”, aldus voorzitter Louis Schennink. “Het is geen kwestie van geld, maar van gebrek aan menselijke kracht.”

Het Thomassen Mannenkoor dankt al haar trouwe leden, haar begunstigers, haar donateurs en haar trouwe toehoorders, waaronder de verzorging en verpleeghuizen. De mannen zijn hun vier dirigenten dankbaar, waaronder ere-dirigent Piet Cnossen, die van het koor een koor van formaat hebben gemaakt. Ze kijken met plezier terug op hun concerten in de Dorpskerk, hun thuishaven, en de repetities in het Dorpshuis.

Archieffoto: Het Thomassen Mannenkoor tijdens het kerstconcert in 2018 – Foto: Roos Mensink