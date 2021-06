Dierenaar naar EK Fastpitch in Tsjechië

DIEREN – Oud-Animal speler Job Kremer speelt van 21 tot 26 juni voor het Nederlands heren softbal team het EK in Tsjechië. Job, die honk- en softbal met de paplepel kreeg ingegoten, speelde als 4-jarige al bij de Peanuts van The Animals in Dieren. Na een aantal jaren gespeeld te hebben in het opleidingsteam van Baseballacademy Scimitars in Bussum, heeft hij vorig seizoen de overstap gemaakt van honkbal naar softbal. Dit resulteerde vrij snel in een plaats bij de voorselectie van Oranje. In Tsjechië zal Job als catcher uitkomen voor het Nederlands team. Het team hoopt zich daar te kunnen kwalificeren voor het WK volgend jaar in Nieuw Zeeland. Ook al speelt Job inmiddels voor de landskampioen in Amersfoort, toch blijft hij als trainer aan The Animals verbonden. Hij traint iedere maandag en woensdag vanaf 18.00 uur de honkbaljeugd en op woensdagavond en zaterdagochtend de softbalsenioren.

