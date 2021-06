Diaklankbeeld bij Ouderenwerk

HALL – Stichting Ouderenwerk Hall houdt op donderdag 1 juli om 14.00 uur een bijeenkomst in de Wheme. Deze middag vertoont Rien Mouw het diaklankbeeld ‘Zwerven over de Veluwe’. Dit is een digitaal klankbeeld met prachtige overvloeiende beelden, natuurgeluiden en live vertellingen. De toegang is vrij. Overigens is er elke dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur gelegenheid koffie of thee te komen drinken in de Wheme.