BRUMMEN – Stichting Sportkompas organiseert samen met meerdere partners/zorgprofessionals in de gemeente Brummen de Nationale Diabetes Challenge 2021. Vanaf 10 mei wordt er 20 weken lang in een groep gewandeld.

De Nationale Diabetes Challenge is een 20 weken durend wandelevenement van de Bas van de Goor Foundation. Samen wekelijks wandelen in de buurt is gezellig en goed voor de gezondheid. De wandelingen zijn bedoeld voor zowel mensen met als zonder diabetes.

Op maandag 10 mei om 19.30 uur start de eerste wandeling. In verband met corona kan er nog niet met een grote groep gewandeld worden. Er wordt rekening gehouden met het wandelniveau van de deelnemers.

Samen wordt er getraind voor een wandelafstand van 3, 5, 10, 15 of 20 kilometer. De challenge wordt feestelijk afgesloten. Op maandag 3 mei om 19.30 uur houdt Stichting Sportkompas een online informatiebijeenkomst over de Diabetes Challenge in de gemeente Brummen. Iedereen die interesse heeft is welkom. Aanmelden kan via mindy@stichtingsportkompas.