De Middelste Molen heeft nieuw waterrad en waterspeelplaats

LOENEN – Aan het Apeldoorns Kanaal in Loenen staat De Middelste Molen. Het is een ambachtelijke papierfabriek en museum. Tijdens de gedwongen gesloten periode is er hard gewerkt. Met een grote gift van de voormalige papierfabriek Proost & Brandt is een waterspeelplaats voor kinderen aangelegd. Ook de firma VRM uit Apeldoorn helpt mee. De jeugd kan al gebruik maken van de waterspeelplaats.

Ook kunnen de bezoekers het nieuwe waterrad bekijken. De vervanging van het waterrad werd mede mogelijk gemaakt door oud-Loenenaar Jan Streppel, die nauw verbonden was aan papierfabrieken in de regio. Het oude rad was dringend aan vervanging toe.

Onlangs was op NPO een uitzending van het programma Hier Zijn De Van Rossems waarin Apeldoorn centraal stond. In dit programma was een gedeelte gewijd aan De Middelste Molen. De broers en zus van Rossem waren enthousiast over de Loenense Molen. Al eerder, eind 2020, waren in het Sinterklaasjournaal ook opnamen in deze oude papiermolen te zien.

Vanaf 15 juni is de oude fabriek weer open voor bezoekers. Wie de aloude productie van papier wil zien, kan komen kijken op de eerste woensdag van de maand en soms ook vaker als er voldoende orders zijn om te draaien. Er worden hier vele soorten papier gemaakt. Veel kunstenaars weten de fabriek al te vinden voor aquarel-, acryl- en etspapier of voor speciaal apier voor kaarten en albums en papier met watermerk, pulppapier of aanvezelpapier.

De Middelste Molen is van dinsdag tot en met zaterdag te bezoeken van 10.00 tot 16.00 uur. De laatste rondleiding start om 15.15 uur. Men kan zowel apart als met een groep komen kijken in fabriek en papierwinkel. Aanmelden kan via www.demiddelstemolen.nl of tel. 055-5052911.