De Gelderse Roadshow naar Brummen

BRUMMEN – Op woensdag 30 juni komt de Gelderse Roadshow naar de gemeente Brummen. Sportkompas organiseert, onder andere met de Gelderse Sport Federatie, allerlei sportieve en leuke fietsactiviteiten op het buitenterrein van zwembad Rhienderoord . Er wordt een heuse pumptrack met tijdmeeting opgebouwd waar kinderen met een BMX overheen kunnen racen, BMX’en zijn aanwezig en gratis beschikbaar. Door de lokale MTB-vereniging Last Gear zijn er allerlei uitdagende fietschallenges bedacht.

Voor het ochtendprogramma zijn er enkele lokale scholen uitgenodigd om deel te nemen. Kinderen kunnen zich tijdens dit ochtendprogramma op de pumptrack zelfs kwalificeren voor een speciale wedstrijd voor basisscholieren tijdens het WK BMX op Papendal in augustus.

In het middagprogramma van 13.30 tot 14.30 uur is iedereen uit groep 5 tot 8 welkom om te ervaren hoe het is om met een BMX over de pumptrack te rijden of om met zijn eigen fiets deel te nemen aan de uitdaging.

Erik Sanders, erik@stichtingsportkompas.nl