De Bruisbeek start weer met activiteiten

LOENEN – Na lange tijd van gedwongen rust in het ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen heeft het bestuur, na de goede berichten van minister-president Rutte, besloten de deuren weer te openen. Met de meeste activiteiten is weer begonnen.

Maandagmorgen worden de ouderen weer uitgenodigd om samen weer bijeen te komen voor de koffieochtend. Er kan dan weer gezellig worden bijgepraat onder het genot van een kopje koffie. Ook het koersbal dat op maandagmiddag wordt gehouden gaat weer door. De groep laat de ballen weer rollen over de groene mat. Nieuwe leden zijn welkom.

De Bruisbeek heeft verschillende biljartgroepen. Ook voor hen is het mogelijk, op gepaste afstand, de keu weer te hanteren. Voor corona kwam een flinke groep ouderen eenmaal in de twee weken bij elkaar voor een gezamenlijke maaltijd. De groep Samen Eten gaat op 15 juni weer beginnen. Opgave is mogelijk bij Hanny van Ark, tel.055 5052051, of Rozalien Koller, tel. 06-10977199.

Veel dames uit Loenen en omgeving hebben er lang op moeten wachten, maar het brei- en naaicafé onder leiding van Ria Blom gaat ook weer open. Op 11 juni is de eerste bijeenkomst om 14.00 uur. Wanneer de overige activiteiten beginnen is nog niet bekend.