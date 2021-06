D66 Brummen – Eerbeek stelt vragen over Apeldoorns Kanaal

GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen heeft in de vergadering van donderdag 18 maart het college de opdracht gegeven uit te zoeken hoe de weg langs het Kanaal veiliger gemaakt kan worden. Ook werden burgemeester en wethouders verzocht samen te werken met buurgemeenten Rheden en Apeldoorn.

Op deze opdracht is de fractie van D66 middels schriftelijke vragen teruggekomen bij het college. De fractie wil graag duidelijkheid over wat er allemaal moet gebeuren om het Brummense deel van de weg veiliger te maken en of een verlaging van de snelheid tot maximaal 60 kilometer daar een goede maatregel voor is. In Apeldoorn is inmiddels, na een aangenomen motie door de gemeenteraad, besloten de maximum snelheid terug te brengen.

Wethouder Pouwel Inberg heeft inmiddels al laten weten dat het Brummens college nu overlegt met de raden van Rheden en Apeldoorn en met de Provincie. Wat daaruit gaat komen is nog afwachten. Maar dat er overlegd wordt is een stap in de goede richting, vindt D66 Brummen – Eerbeek.